Aromatični kis po našem okusu

V slovenski kuhinji brez kisa skorajda ne gre, uporabljamo ga predvsem kot solatni preliv, dodajamo pa ga tudi različnim juham in omakam. Najbolj pogosto se v solati znajde jabolčni ali vinski, priljubljen je tudi balzamični. Če hočemo biti unikatni, kis obogatimo z različnimi zelišči in drugimi dodatki. Za to eksperimentiranje je najbolj primeren vinski kis, saj ima jabolčni zelo izrazit okus.

Izjemno zanimivo nianso prispeva ingver. FOTO: Photomaru/Getty Images

Prav tako lahko z zelišči popestrimo različna olja, zlasti tista, ki jih uporabljamo hladna, na primer za solate. Najpogosteje aromatiziramo oljčno olje. Postopka priprave kisa in olja se bistveno razlikujeta, enostavnejši je pri olju. V steklenico potisnemo zelišča, najbolje, če jih pomečkamo med prsti ali v terilniku, saj bodo tako sprostila več vonja in okusa, ter zalijemo z oljem.

Zapremo in postavimo v temen prostor za dva tedna, vsebino vmes večkrat pretresemo. Po dveh tednih olje precedimo in nalijemo v sveže sterilizirane stekleničke ter dobro zapremo. Še naprej hranimo v temnem prostoru.

Česen, poper in rožmarin bodo dali prav poseben okus. FOTO: Magone/Getty Images

Podobno pripravimo kis, le da ga v loncu segrejemo do vretja in potem vročega prelijemo po zeliščih, ki smo jih nadevali v steklenice. Pustimo, da se ohladi, dobro zapremo in postavimo nekam na toplo, lahko poleg peči ali radiatorja, na primer na okensko polico. Pustimo stati najmanj en teden, še bolje dva. Medtem steklenice večkrat pretresemo. Potem kis precedimo skozi gosto gazo in prelijemo v stekleničke, ki smo jih sterilizirali oziroma sprali z vročo vodo.

Za dekoracijo lahko v kis namočimo vejico svežega zelišča. Poleg klasičnih zelišč, kot so bazilika, origano, šetraj, lovor, majaron, meta, melisa, pehtran, rožmarin in timijan, lahko poskusimo še z drugimi dodatki. Ljubitelji pikantnega bodo navdušeni nad kisom, aromatiziranim s česnom, čilijem ali ingverjem, prav poseben pa bo kis z okusom pomaranče, limone ali celo maline.