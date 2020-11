Anže iz MasterChefa za kuharico ustvarjal po 17 ur na dan

Mesne kroglice

Za 6 oseb:

1 kg mletega govejega mesa

2 jajci

3 žličke soli

1 žlička popra

2 žlički mlete čebule

2 žlički mlete sladke paprike

2 žlički sušene bazilike

žlički sušenega origana

3 žlice drobtin

0,3 dl olja

4 srednje velike čebule

2 večja korenčka

1 žlica sladkorja

350 g paradižnikove mezge

5 dl jušne osnove

Vsakdanje z modernim pridihom

FOTO: Osebni Arhiv

Naj se vam porodi nova ideja

Francija bo počakala

Vas zanima, kaj zmagovalec lanskega MasterChefa trenutno počne? »Trenutno dela ni veliko, kar je normalno. Vedno sem želel oditi v tujino – na kuharsko šolo v Francijo bi se moral odpraviti oktobra. Kar nekaj časa sem spremljal tamkajšnje razmere v zvezi s koronavirusom. Stanje ni bilo ravno dobro, zato sem si rekel, da se mi ne splača tvegati. In če pogledam, kako se vse skupaj odvija, sem se odločil prav. Upam, da izkoristim naslednjo priložnost, ko se zadeve normalizirajo,« pravi Anže Kuplenik, ki novo knjigo prodaja na svoji spletni strani www.anzekuplenik.si.

Nova knjiga zmagovalca MasterChefa Anžeta Kuplenika FOTO: Osebni Arhiv

Te dni je mladi, zmagovalec lanske sezone slovenskega MasterChefa, izdal kuharsko knjigo. V tujini je že kar navada, da se zmagovalci tega priljubljenega televizijskega šova preizkusijo tudi v pisanju knjig z recepti, no, pri nas je Anže prvi zmagovalec, ki jo je izdal. Za Okuse je povedal, kaj vse je zbral v njej in komu je namenjena. Kot pravi, je v prvem koronskem valu pomislil, da bi napisal knjigo: »A to je bila zgolj ideja, še daleč od realizacije. Kar hitro sem pozabil na to. Zadevo sem začel nato uresničevati po dopustu, v drugi polovici avgusta.«Mladeniču je pisanje knjige vzelo približno dva meseca in pol, k temu je treba prišteti še oblikovanje in tisk: »Samo pisanje ni bilo tako zelo zahtevno, je šlo kar hitro. Največ časa sem porabil za pripravo in kuhanje jedi ter fotografiranje. V kuhinji sem bil dobesedno cele dneve – tudi po 17 ur na dan.«Vseh 53 objavljenih jedi je zmagovalec lanskega MasterChefa kajpada pripravil sam, nato jih je tudi fotografiral: »Moram reči, da je bil to največji izziv, torej postaviti amaterski studio in narediti čim boljše fotografije.« ​In katere recepte je izbral? Kot pravi, se je odločil za jedi, »s katerimi lahko razvajate svoje domače, najbližje, prijatelje ... V knjigi ni nobenih skrivnosti, temveč veliko nasvetov, ki so vodilo, kako lahko jed pripravimo res vrhunsko, ob tem pa se veliko naučimo.« ​Navdih je iskal »v vsakdanjih in preprostih jedeh, ki so zapeljane na nekoliko modernejšo raven. Prav zato je knjiga primerna za vsakogar, za še tako laičnega kuharja. Prav vsak lahko najde nekaj zase, pa naj bodo to okusne predjedi, glavne jedi, sladice ali zdravi obroki.« ​Prav tako je, pravi sogovornik, želel zaobjeti čim več različnih področij kulinarike: »Ker smo ljudje, če pogledamo vsakodnevno prehrano, vse bolj zahtevni, je v knjigi tudi nekaj zdravih, a še vedno zelo okusnih jedi.«Še nekaj nam pove Anže Kuplenik o svojem prvencu: »S temi recepti lahko pridobimo novo znanje, se naučimo, kako kombinirati sestavine in kako lahko le ena začimba jed povzdigne na drugo raven. Poleg vsakega recepta je objavljena slika jedi. Te so lahko vzgled, kako jed lepo postrežemo. Ob tem imamo proste roke, zato naj se vam porodi tudi kakšna nova – vaša ideja.«In takšno ustvarjanje v kuhinji je dobrodošlo predvsem v trenutnih razmerah, »ko bo marsikdo več časa preživel med lonci – tako kot v prvem koronskem valu, ko so ljudje na polno začeli kuhati in preskušati nove stvari. Če bo tudi zdaj tako, bodo recepti zagotovo prišli prav.« Anže Kuplenik je vključil nekaj najljubših receptov, med katere zagotovo spadajo mesne kroglice. »So zares okusne, sočne in, zame najpomembnejše, mehke. Med sladicami so moj favorit finske palačinke. Predvsem ker jih obožujejo nečaki. Med zdravimi obroki pa je healthy bowl (kar bi lahko prevedli kot zdrava skleda, op. p.) zagotovo najokusnejši zajtrk. Jem ga tudi po štirikrat na teden,« pravi Anže Kuplenik, ki je za bralce Okusov izbral svoj najljubši recept – tistega za mesne kroglice!