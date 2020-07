Angleški češnjevi kolački (RECEPT)

1. Pečico segrejemo na 180 stopinj. Češnje operemo in izkoščičimo.

2. V skledi s prsti vtremo pomarančno lupinico v sladkor, dodamo pecilni prašek, moko in sol, premešamo, da se sestavine povežejo. Dodamo na kocke narezano maslo in zdrobimo v drobtine. V drugi skledi zmešamo kislo smetano in jajce ter vaniljev izvleček. Dodamo suhim sestavinam in nežno vmešamo s kuhalnico, da dobimo testo. Dodamo še češnje in narahlo premešamo.

3. Pekač obložimo s papirjem za peko. Nanj pretresemo mehko testo in ga oblikujemo v krog, če se lepi, si roke narahlo pomokamo. Z dlanmi testo sploščimo, potem pa z nožem, ki ga rahlo pomokamo, izrežemo trikotnike, in sicer z enim odločnim rezom, noža ne premikamo levo in desno. Trikotnike čisto narahlo ločimo, naj bodo kaka dva centimetra vsaksebi; premažemo jih z razžvrkljanim rumenjakom, po želji vsakega potrosimo s ščepcem sladkorja. Pečemo 25 do 30 minut, da se zlato zapečejo.