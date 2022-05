Andrejina gibanca najboljša: osvojila je 19,5 točke od 20 možnih

Podobno kot v Murski Soboti ocenjujejo prekmursko gibanico, v Križevcih pri Ljutomeru prleško, v Svetem Juriju ob Ščavnici kvasenico, v Lenartu ocenjujejo slovenskogoriško gibanco. Ta kulinarična posebnost spada v skupino pogač, ki jih pripravljajo samo še v Slovenskih goricah, Prlekiji in deloma Beli krajini. Njena posebnost je način priprave z gibami (plastmi), ki se vlečejo čez celotno površino in vmes premažejo s smetano, spečejo pa jo v gibančniku, in ne v pekaču.

Komisija je bila zadovoljna z vsemi vzorci.

V sklopu projekta Ovtar na rajžo gre so v Razvojni agenciji Slovenske gorice (RASG) kot vodilnem partnerju LAS Ovtar Slovenskih goric želeli posvetiti gibanci več pozornosti z vključevanjem lokalnih pekovskih mojstrov in mojstric, hkrati pa jo bodo na tej ravni podkrepili s strokovne plati na posebnem posvetu v okviru 10. kmetijsko-obrtniškega sejma (KOS) med 27. in 29. majem v Lenartu.

Komisija tudi svetovala

Tamkajšnje društvo kmečkih žena in deklet je pred leti že pripravilo ocenjevanje gibanc, takrat so skupaj s KGZS Zavodom Ptuj razvili poseben pravilnik o ocenjevanju in organizirali natečaj za izbor najboljše gibance Slovenskih goric. Prispelo je 10 vzorcev, ki so morali biti nerazrezani in ohlajeni ter imeti priložen seznam sestavin. Direktorica RASG dr. Milojka Domajnko je bila z odzivom zadovoljna: »Šlo je za neke vrste poučno ocenjevanje, saj so lahko bili prijavitelji prisotni in jim je strokovna komisija tudi pojasnila, kaj je bilo pri gibanci dobro in kaj bi bilo treba še izboljšati.«

19,5 točke od 20 možnih je osvojila.

Komisija, ki so jo sestavljali Terezija Bogdan s KGZS Zavoda Ptuj, Marija Horvat iz Izobraževalnega centra Piramida Maribor ter Sonja Šantl, predstavnica DKŽ Lenart, je najvišjo oceno, 19,5 točke od 20 možnih, podelila gibanci Andreje Bunderla iz Spodnjih Žerjavcev, vse pa so bile res kakovostne, saj je bila najslabša ocena 17,5 točke. Slavnostna podelitev nagrade za zmagovalno gibanco bo na sejmu KOS v soboto, 28. maja.