Amaterji kuhali bučni golaž (FOTO)

Turistično društvo Lipovci v občini Beltinci je v Športno-rekreacijskem centru pripravilo 18. kulinarično prireditev Praznik buč, na katerem so tekmovali tudi v kuhanju bučnega golaža. Udeležilo se ga je 11 ekip kuharjev amaterjev, od tega deset iz občine Beltinci in ena ekipa članov Kulturnega društva Rdeči zvonček iz Nedelice v občini Turnišče.

Člani KUD Rdeči zvonček Nedelica so svojo delovno mizo okrasili z jesenskimi pridelki.

Organizator je vsem ekipam priskrbel sestavine, in sicer: kilogram svinjskega mesa, eno jedilno bučo hokaido, drva in kotliček. Brž ko so prejele osnovne sestavine, so se z veliko vnemo lotile priprav. Poleg osnovnih sestavin so kuharji vsak po svojih receptih dodali še denimo rdečo papriko, krompir, sol, česen, poper in podobno, da je le jed na koncu imela svojevrsten okus.

Obroke razdelili med obiskovalce

Tekmovali so in zraven tudi uživali.

Prireditev je vodil Milan Zrinski iz Beltincev, po dobrih dveh urah pa so ekipe vzorec oddale na ocenjevanje. Strokovna komisija kuharskih mojstrov, v kateri so bili Majda Györek, Majda Rajbar in Cvetka Zelko, je nepristransko ocenjevala bučni golaž. Poudarek je bil na okusu, barvi, videzu in aromi. Na pogled so se jedi lahko precej razlikovale, saj so bile tazličnih odtenkov od rdečih do različnih oranžnih barv, kakršne so bile buče. Vendar barva ni vse, glavna je okusnost jedi. In tu je treba poudariti, da se je vseh 33 tekmovalcev zelo potrudilo in pripravilo okusno jed na žlico. Med pripravo so ekipe spodbujali obiskovalci in drugi člani, za dobro voljo pa je z narodno-zabavno glasbo poskrbel kvintet Pomurskih pet. Skupno so pripravili okoli 100 litrov golaža, vsega pa so brezplačno razdelili med obiskovalce. Kot je povedal predsednik Turističnega društva Lipovci Daniel Zadravec, je kulinarična prireditev uspela, poglavitni namen pa je, da se ta jed še dodatno promovira in pridobi veljavo. Gre za zdravo, okusno jed, ki so jo včasih kuhale babice, veseli pa jih, da po njej v zadnjem času vse bolj segajo tudi mladi. Iz buč poleg golaža pripravljajo še razne prikuhe, pogače in zavitke.

11 ekip se je pomerilo.

Skupinska.

Čeprav jo je letos mati narava spet zagodla s sušnim vremenom, saj več mesecev ni bilo kaplje dežja, so buče primerno zrasle in ovir za prireditev in tekmovanje ni bilo. Najboljšim ekipam so na koncu podelili praktične nagrade, drugim pa zahvalo za sodelovanje.

Zmagala je ekipa Luksil.

Na tekmovanju je bilo, kot rečeno, 11 ekip. Najboljši bučni golaž je skuhala ekipa kuharjev Luksil, s. p., Lipovci, drugo mesto je šlo Društvu upokojencev Beltinci in tretje Izletniški kmetiji Jakob, prav tako iz Lipovcev. Za praznik buč so domačije po vasi svoja dvorišča in obcestni prostor okrasile z različnimi aranžmaji. Vse skupaj pa je minilo v kuhanju, jedači, plesu, petju in veselju.

Imeli so praznik buč.