Aluminijasta folija: napaka pri peki, ki jo marsikdo počne

O aluminijasti foliji smo napisali že kar nekaj besed in vedno vas zanima, kateri so tisti drobni da-ji in absolutni ne-ji, ki pritičejo njeni uporabi. Ker se v tem letnem času na jedilnikih še posebej pogosto pripravlja jed, pri kateri jo uporabljamo, vas danes spominjamo na napako, ki je v kuhinji ne gre početi.

Več na Odprti kuhinji.