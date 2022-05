Almina jajca benedikt za okusen 'brunch' (FOTO)

Kako bi lahko pozabili nekdanjo žirantko kuharskega šova Masterchef, saj je s svojo natančnostjo in strogostjo večkrat pognala strah v kosti tekmovalcev? Alma Rekić se danes ukvarja tudi s politiko, vendar je kuha njena prva strast. Tokrat je bralcem Slovenskih novic razkrila enega svojih vrhunskih kulinaričnih receptov, za odličen zajtrk ali malce dietno kosilo. »V teh sončnih dnevih še kako rada pripravljam jajca benedikt (jajca po benediktinsko), ki so odličen obrok predvsem za 'brunch', s kozarcem mimoze.«

Odlična jajca po benediktinsko. FOTO: Osebni arhiv

Recept:

rezina dimljenega lososa

sveža mlada špinača

olivno olje

sol , poper

svež paradižnik

jajce

Holandska omaka ali preliv

limonin sok (15 ml)

2 žlički belega vinskega kisa

3 rumenjaki

staljeno maslo (125 g)

Sol, poper

V manjšo posodo zlijemo limonin sok in beli vinski kis. Dobro premešamo. Dodamo rumenjake in jih z električnim mešalnikom penasto umešamo. V malo večji posodi zavremo vodo in posodo z rumenjakovo omako postavimo nad vodno kopel. Z metlico neprestano mešamo toliko časa, da se zmes zgosti. Med mešanjem postopoma dodajamo maslo. Posodo odstavimo z vodne kopeli, holandsko omako solimo in popramo ter postavimo na toplo.

Poširanje jajca

1 l vode

2 žlici vinskega kisa

Na kuhalnik pristavimo lonec z litrom vode, ki jo zavremo. V vrelo vodo dodamo kis in zmanjšamo temperaturo, da voda še vedno nežno vre. Jajca previdno ubijemo v skledico in jih še previdneje počasi spustimo v vodo, ki jo počasi mešamo, da jajca dobijo lepo obliko. Kuhamo jih največ štiri (4) minute in jih nato s penovko previdno poberemo iz vode.

Popečemo rezine opečenca na maslu, na vsako naložimo svežo mlado špinačo, ki jo pokapamo z olivnim oljem ter na kockice narezan svež paradižnik. Sledi rezina dimljenega lososa in poširano jajce, ki ga prelijemo s holandsko omako.

Dober tek!