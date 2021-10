Ali veste, kakšno meso kupujete?

Naj bo vodilo pri naših nakupih mesa, mesnih izdelkov in pripravkov prepoznavni smeško »izbrana kakovost – Slovenija«. Meso s to označbo je preverjeno kakovostno in podvrženo neodvisni kontroli. Živali so bile rojene in rejene v Sloveniji, prav tako je bila predelava mesa izvedena v Sloveniji.Pridelovalci in predelovalci hrane ter trgovci v Sloveniji se zavedajo, da potrošniki pri svojih nakupnih odločitvah vedno bolj upoštevajo kakovost in izvor surovin. Številni med njimi so se prostovoljno pridružili nacionalni shemi kakovosti, imenovani »izbrana kakovost«. S tem je prepoznavanje v Sloveniji pridelanih in predelanih kakovostnih živil – mleka, mesa, sadja in izdelkov iz njih – za potrošnika postalo bistveno lažje.Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano