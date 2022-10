Ali je pršut na krožniku resnično Kraški pršut?

Slovenija je bogata s kakovostnimi živili in izvrstnimi recepturami, s katerimi lahko brezskrbno popestrimo jedilnike. Usmerjanje v domače je nedvomno trend sodobnega časa, s katerim podpiramo našo gospodarstvo in si hrkati na naših krožnikih zagotovimo svežo in sezonsko hrano.

Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano