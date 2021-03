7 preprostih receptov s porom za popestritev kuhanja s to sestavino

Por je bogat z vitamini A in C, tudi železom in vitaminom B6, zaradi česar je odličen za kri. Sto gramov vsebuje le 60 kilokalorij. Cenili so ga že stari Grki in Rimljani, uživali so ga pretežno zaradi blagodejnih učinkov na grlo. Grški filozof Aristotel je denimo svoj jasni glas pripisoval prav dieti, bogati s porom, tudi rimski vladar Neron ga je užival vsak dan, da bi njegov glas ostal gromek in močan.Recepti vas čakajo na Odprti kuhinji.