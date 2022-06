5 razlogov, zakaj je feta najbolj zdrav sir

Feta je grški slani beli sir iz ovčjega mleka ali mešanice ovčjega in kozjega mleka. Je mehak, z majhnimi luknjicami ali brez njih, kompakten na dotik, z nekaj zarezami in brez kože. Krhko z rahlo zrnato teksturo se oblikuje v velike bloke in stara v slanici. Njegov okus je oster in slan, od blagega do ostrega.

