Pet idej za češnjev zavitek

Se ne morete odločiti, kateri recept za češnjev zavitek bi izbrali? Letos je češenj toliko, da si lahko privoščimo prav vse. No, s šalo na stran: prepletenka je izjemno preprosta, namesto vlečenega testa zahteva uporabo listnatega. Trik je v hitro pokuhanih plodovih, ki jim dodamo začimbe za veliko sončne svežine, in pa v mandljih, ki med peko razvijejo božansko aromo in dodajo nekaj hrustljavosti ...

Več na Odprti kuhinji.