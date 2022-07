3 recepti s stročjim fižolom, zadnji vas bo presenetil

Stročji fižol vsebuje veliko hranilnih snovi, folne kisline, vitamina C, kalija, magnezija in balastne snovi, ki pospešujejo prebavo, nižajo raven holesterola, delujejo protivnetno ter ščitijo pred nastankom rakavih celic. Porcija zadostuje za dnevno potrebo po vitaminu C, 100 g te zelenjave pa ima zgolj 35 kalorij.

