3 jedi iz preprostega testa za palačinke

Pobrskali smo po svetovnih kuharicah in našli jedi, ki jim je skupna osnova: preprosto testo za palačinke, pripravljeno iz jajc, mleka in moke ter ščepca soli. Skupno jim je tudi to, da jih spečemo v pečici in so najboljše, če postrežemo še vroče, preden uplahnejo.

Več na Odprti kuhinji.