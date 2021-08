2 razloga, zakaj je dobro dodati sodo bikarbono, ko pražimo mleto meso

V teh dneh se pripravljajo polnjene paprike, dozorele paradižnike z vrta dodajamo v bolonjsko omako, na meniju se znajdejo tudi čufti, lazanja in musaka. Verjetno ste opazili, da je vsem tem receptom skupna ena sestavina in to je seveda mleto meso. Ker ga imamo pogosto v hladilniku in z njim lahko pripravimo marsikaj, vam bo verjetno prišel prav trik, ki bo malce pospešil njegovo pripravo. Pa tudi poskrbel, da bo meso na koncu bolj nežno.Več na Odprti kuhinji.