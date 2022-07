Zvezdniki uspešnice Top Gun: Maverick so bogataši

Filmska uspešnica Top Gun: Maverick je bila po vsem svetu kinematografih izdana 27. maja 2022 in je do sedaj presegla meje rekorda svojega predhodnika. Do sedaj velja za najuspešnejši film leta 2022, saj so v enem mesecu z njim zaslužili več kot 900 milijonov dolarjev.

