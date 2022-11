Zvezdnica Selena Gomez jo obožuje

Čas je za jopo – in to dolgo! Ljubiteljice plastenja že vedo, da so pletenine idealna rešitev zanj, in pletena jopa je na prvem mestu, saj vedno deluje vrhunsko. V prehodnem obdobju, ko nas zjutraj zebe, popoldne pa nam je vroče, jo lahko nosimo kot plašč, pozimi je udoben dodaten sloj, v poletnih večerih pa odlično nadomesti jakno.

V prehodnem obdobju jo lahko nosimo kot plašč. FOTO: Marco Rambaldi

Ker je jopa običajno iz volne, ki zadržuje toploto, nas z njo ne bo zeblo. Z dolgimi jopami, ki so letos izjemno modne, pa smo dosegli novo vsakodnevno območje udobja: primerne so za prebujanje in preživljanje prostega časa na kavču pa tudi za dopolnitev večernega videza, ko posežemo po krilu ali obleki. K dolgi, pleteni in volneni jopi najbolje pristajajo športni copati, eleganten model pa bo povzdignil naš slog.

Z barvno se bomo lažje soočili z vsakdanjo sivino. FOTO: Philosophy Di Lorenzo Serafini

Na modnih brveh za letošnjo jesen in zimo smo lahko opazili tudi mikrotrend, ki se nanaša na uporabo pasu čez dolgo jopico, s čimer se poudari pas. In kar je najboljše, pri dolgih pleteninah se lahko resnično poigrate z barvami, ker so veliko cenejše kot plašči. Značilna bela barva alpak in kamelja barva kašmirja sta večna klasika, za letos pa oblikovalci predlagajo široko paleto barv, s pomočjo katerih se bomo lažje soočili z jesensko sivino.

Dolga jopa s pasom je letošnji trend. FOTO: Chanel