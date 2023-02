Ženski vodnik po izbiri pravega nahrbtnika

Časi, ko so bile superge in nahrbtniki rezervirani le za športne dvorane, popoldansko rekreacijo in morda sobotne pohode v hribe, so mimo. Pa še kako. Športnim copatom je uspel veliki preboj v šole, pisarne in pravzaprav na modne brvi, nahrbtnikom pa tudi. Nahrbtnik je postal nepogrešljiv pripomoček šolarjev, poslovnih žensk in aktivnih posameznikov in posameznic na splošno. Poglejmo, zakaj.

Poskrbite za svojo hrbtenico

Marsikdo se odloči za nakup nahrbtnika za vsakdanjo rabo namesto torbice ali denimo aktovke. To še posebej velja, če imate radi vedno vse pripomočke, ki jih potrebujete, pri roki. Z nahrbtnikom si boste prenašanje velikih količin papirjev, knjig in še marsičesa toliko olajšali, da vas zaradi nošenja ne bodo bolele roke. Preden se vendarle odločite za nakup, pa se vprašajte, za kakšno priložnost pravzaprav iščete svoj novi nahrbtnik in kako pogosto ga nameravate nositi. Za športne dejavnosti izberite prostoren športni nahrbtnik iz nepremočljivega materiala, če iščete eleganten nahrbtnik za poslovne namene, izberite majhen nahrbtnik z modnimi dodatki, ki ga boste lahko nosili namesto ženske torbice. Če nameravate nahrbtnik nositi vsakodnevno in v njem prenašati večjo težo, preverite, ali je prijazen tudi do vaše hrbtenice. Priporočljivo je namreč, da je na zadnji strani okrepljen ter anatomsko oblikovan, s čimer zmanjšuje pritisk na hrbtenico; tako pa se boste izognili nepotrebnim bolečinam v predelu hrbta.

Ne pozabite pogledati v notranjost

Pred izbiro novega nahrbtnika vsekakor velja pogledati v notranjost. Pri večjem nahrbtniku je priporočljivo, da je v notranjosti dobro organiziran, kar pomeni, da ima različne predale in razdelke, kamor boste lahko shranili tudi najmanjše reči in tako ohranili red v še tako velikem in polnem nahrbtniku. Nahrbtnik pa je lahko tudi modni dodatek, le pravega morate izbrati. Na spletni strani Eobutev lahko izbirate med različnimi modeli, velikostmi, barvami in oblikami nahrbtnikov, v ponudbi pa so tudi nahrbtniki priznanih blagovnih znamk.

Nahrbtnik ali torbica? Zakaj ne kar oboje!

Če ste se v preteklosti težko ločili od svoje torbice, v kateri ste prenašali različne pripomočke in dodatke za vsakdan, vam bo nov nahrbtnik zagotovo prišel še kako prav. Ta pa je lahko tudi pravi modni dodatek. Na Eobutev lahko izbirate med elegantnimi, športnimi in klasičnimi nahrbtniki, pa tudi tistimi urbanimi, ki jih boste lahko vsakodnevno skombinirali in z njimi dopolnili svoj modni slog. Eobutev pa ponuja tudi bogato izbiro drugih izdelkov, med katerimi so tudi kosi priznanih modnih znamk. Pobrskate lahko tudi med ponudbo obutve Tommy Hilfiger na Eobutev.si, ki velja za kombinacijo športnoelegantne obutve, s katero nikakor ne boste zgrešili ob vseh priložnostih. V ponudbi so tudi modni dodatki uveljavljenih proizvajalcev, poleg večnih klasik pa prevladujejo tudi aktualni trendi letošnje sezone. Več nasvetov, kako jih skombinirati in s katerimi kosi lahko tudi vi popestrite svojo garderobo, boste našli v prispevku z naslovom Kakšni modni trendi bodo prevladovali to sezono.

