Vrhunska moda po izjemnih cenah

Inovacije na področju spletne prodaje v Sloveniji

Moda za mnoge skupnost in vključenost

Po uvodnih dnevih ekskluzivne ponudbe ugotavljamo, da so predvsem kupci zadovoljni z ugodnimi cenami svetovno znanih blagovnih znamk oblačil. Posamezni kosi so namreč znižani tudi do 50 %!Spletna prodaja je v zadnjih letih najhitreje rastoč prodajni segment, svetovna pandemija pa je njeno rast le še pospešila. Kljub temu je na trg spletne prodaje modnih oblačil težko prodreti, konkurenca pa je močna na vsakem vogalu oziroma strani. Bistvo uspeha spletne prodaje so zmagovalni produkti, pospremljeni s posluhom za svoje nakupovalce. Nakupovalci pa niso več zadovoljni zgolj z nižjo ceno ali boljšim produktom, temveč upoštevajo tudi potek nakupnega procesa, morebitne težave ob nakupu, komuniciranje in vključevanje.V primeru sodelovanja Shoppsterja in Sportine pa navdušujejo tudi nizke cene. Tako moški kot ženski kosi, ki navdušujejo od glave do pet, so na voljo tudi do 50 % ugodneje kot sicer. Ni razloga, da bi iskali prostor v nakupovalnih centrih, če lahko na enostaven način nakup opravimo kar iz domačega naslanjača.In kaj je skrivna formula uspešna partnerstva? »Moda niso le kosi oblačil – moda je izkušnja, skupnost, vključenost,« pravi Valentina Savić, direktorica trženja v Sportini Group, ki je ob grajenju novega partnerstva prepričana tudi o grajenju nove, spletne skupnosti. Regionalna direktorica Shoppsterja Ljiljana Ahmetović pa je poudarila: »Moda je ena izmed najhitreje rastočih kategorij v svetu spletnega nakupovanja.« Moda je umetnost, ki povezuje in združuje ljudi z različnih koncev sveta.Obe partnerski podjetji v prihodnjih letih pričakujeta pospešeno rast spletnega nakupovanja. Dogovor za tovrstno sodelovanje lahko štejemo kot pomemben korak, ki bo kupcem omogočil dostop do izdelkov in modnih linij, kot da bi obiskali najbolj znana modna središča na svetu – vse to na platformi Shoppster.com Naročnik oglasne vsebine je Shoppster