Vita Ivičič, oblikovalka, ki ustvarja oblačila iz belokranjskega lana in cvetlic

»Odkar pomnim, sem rada ustvarjala, estetika je bila vedno del mene. Mami je ljubiteljska šivilja, popoldneve in večere je preživljala v šivalnici, jaz pa z njo,« pojasnjuje svojo ljubezen do oblikovanja in mode Vita Ivičič, ki prihaja iz Bele krajine. V osnovni in srednji šoli je sprva izdelovala nakit in ga uspešno prodajala na sejmih. Nato se je na študiju oblikovanja postopoma specializirala tudi v oblikovalko pletenin in prejela mednarodno nagrado Mittelmode v Milanu. Ob besedi moda prijetna sogovornica pomisli na dobro oblikovanje, ustvarjalnost in svobodo. In vedno bolj tudi na naravo. Preberite več na Onaplus.si.