Uživajte v prednovoletnih nakupih otroške obutve, oblačil in igrač – v živo!

Užitek ali stres? Užiiitttteeekkkk!

FOTO: Baby Center

Trgovine Baby Centra so odprte



Oblačilo in obutev izberem in kupim v poslovalnici!

FOTO: Baby Center

Decembra kupujemo ugodneje

Ob prevzemu izdelkov v poslovalnicah Baby Center kupce prosi, da se držijo vseh varnostnih ukrepov.

V Baby Centru so skladno z epidemiološkimi ukrepi na novo odprli oddelke prodaje oblačil in obutve odprli v 11 poslovalnicah epidemiološko ugodnejših regij. V vseh drugih poslovalnicah še naprej ostajajo vrata odprta za nakup kozmetike, netehničnih pripomočkov, hrane in igrač, nakup oblačil in obutve pa je na voljo v preprosti spletni trgovini Povsod vas Baby Center razveseljuje z 20 oziroma 30 % popusta pri nakupu obutve oziroma oblačil in z do 35 % popusta za nakup hit igrač.Izbira otroške obutve in toplejših oblačil je v teh negotovih časih lahko pravi izziv. Da ne rečemo kar nočna mora. Ker otroške nogice hitro rastejo, modeli in znamke obutve pa so si med seboj različni, se pri nakupu na spletni strani lahko hitro uštejemo. V Baby Centru so mamicam (in očkom) priskočili na pomoč s telefonskim naročanjem, še kako prav pa je prišla v tem trenutku tudi odločitev o odprtju oddelkov z otroško obutvijo in oblačili v epidemiološko ugodnejših regijah.Starši se strinjamo, da je nakup otroške obutve in oblačil čudovit trenutek, užitek, po drugi strani pa tudi mali stres, kajne? V trgovinahnas prevzame bogata izbira, en kos je bolj ljubek kot drugi, katerega izbrati, je sladka odločitev. Vendar otroške nogice hitro rastejo pa tudi zelo različne so si, prav tako kot modeli. Eden je morda malo ožji, drugi preširok – koliko mora pravzaprav biti »komot« obutev, ki jo kupimo? To je le eno izmed vprašanj, ki si ga zastavljamo ob nakupu obutve, in v takih trenutkih še posebej cenimo nasvet dobre prodajalke. Še posebej ker gre za občutljive otroške nogice, katerih razvoj zahteva skrbno nego.Pri spletnih nakupih je do osebnega nasveta malo težje priti. Zato nas aktualna situacija spravlja v težaven položaj, morda celo v slabo voljo. A kar brez skrbi, v Baby Centru so pripravljeni in želijo pomagati, da bo nakupovanje v tem času predvsem tisto prvo – užitek. Do 31. 12. lahko kupite otroška oblačila 30 %, otroško obutev pa 20 % ceneje. Pri tem pa vam bodo osebno oz. telefonsko svetovale strokovno podkovane prodajalke.Trgovine Baby Center so odprte po vsej Sloveniji, le da v regijah, ki so epidemiološko označene kot rdeče, skladno z ukrepi prodaja otroških oblačil in obutve ni mogoča. Lahko pa brez težav kupite izdelke druge ponudbe: kozmetične izdelke, pripomočke, ki niso tehnični, otroško hrano in igrače za praznično obdarovanje.Res je, nakup oblačil in obutve je za vas, ki živite v teh regijah, resda malo napornejši, a v Baby Centru se potrudijo, da vam zagotovijo dobro uporabniško izkušnjo, in vam na pomoč priskočijo z nasvetom, izkušnjami, strokovnimi razlagami.Za nakup obutve in oblačil, pa tudi druge ponudbe imate tri možnosti:: hiter in enostaven nakup v treh korakih: pokličete izbrano poslovalnico, naročite, prevzamete v poslovalnici. Ta možnost je še posebej primerna za vse, ki potrebujete nasvet ali pomoč pri izbiri, saj vam bodo prodajalke z veseljem podale svoje strokovno znanje in izkušnje z nakupom obutve ali oblačil.v spletni trgovini oddate naročilo in izberete dostavo na dom.v spletni trgovini oddate naročilo in izberete prevzem v trgovini, znotraj delovnega časa poslovalnice.Pri vseh naročilih po spletu so v Baby Centru poskrbeli zaizbranega oblačila oziroma obutve.V Osrednjeslovenski, Gorenjski in Primorski regiji, ki so epidemiološko ugodnejše, so poslovalnice Baby Centra na police ponovno postavile tudi oblačila in obutev.To so naslednje poslovalnice:(pon.–sob. 9.00–20.00),(pon.–sob. 9.00–20.00),(pon.–sob. 9.00–20.00),(pon.–sob. 9.00–20.00),(pon.–sob. 9.00–20.00),(pon.–pet. 9.00–20.00, sob. 8.00–20.00),(pon.–pet. 9.00–19.00, sob. 9.00–15.00),(pon.–sob. 9.00–20.00),(pon.–sob. 10.00–16.00),(pon.–sob. 9.00–20.00),(pon.–sob. 9.00–20.00),(pon.–pet. 9.00–19.00, sob. 9.00–17.00) in(pon.–sob. 8.00–20.00).Na prodajnih policah teh poslovalnic lahko izbirate med oblačili, obutvijo, izbranimi pripomočki, izdelki za zdravje in nego, kozmetiko, plenicami, igračami in hrano. Vozički, avtosedeži, pohištvo in druga otroška oprema bodo še naprej na prodaj s storitvijo Pokliči in prevzemi ali v spletni trgovini babycenter.si Da bo praznični december res poln veselja in užitkov, so v spletni in fizičnih trgovinah Baby Centra vsa oblačila na voljo s 30, obutev pa z 20 % popusta. Za praznične nakupe igrač preverite posebno ponudbo v katalogu igrač oz. ponudbo igrač v spletni trgovini, kjer boste našli hit igrače letošnjega leta s prihranki do 35 %. Pa vesele, sproščene in zabavne nakupe vam želimo!