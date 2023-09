Uspešna manekenka ima downov sindrom

Ko je ​Ellie Goldstein iz Essexa na jugovzhodu Anglije prijokala na svet, njeni starši od zdravnikov niso slišali nič spodbudnega. Deklici z downovim sindromom so napovedali, da ne bo ne govorila ne hodila, neka medicinska sestra pa je komentirala, da bi bilo najbolje, če bi jo pustili kar v bolnišnici. Kar je sledilo, zato meji na pravi čudež: Ellie je danes iskana manekenka in avtorica uspešnice o svojem življenju. Študira umetnost na univerzi, z denarjem, ki ga zasluži s poziranjem in modnimi revijami, pa si je pred kratkim lahko kupila hišo. »Vse to bi rada povedala zdravniku, ki je dejal, da ne bom nikoli hodila ali govorila,« pravi Ellie, ki je na svoje dosežke še kako ponosna. Kot prvi model z downovim sindromom je prodrla na modno prizorišče in takoj prejela ponudbe najelitnejših modnih hiš. Sodelovala je z Guccijem v kampanji Neobičajna lepota in leta 2020 pristala na naslovnici italijanskega Voguea. Njena slika je dvakrat visela v Narodni galeriji v Londonu. Po njej so izdelali posebno lutko Barbie. Kot manekenka je nastopila na Londonskem modnem tednu. Kot pravi, na snemanjih ravnajo z njo kot s princeso, znane modne znamke pa jo nenehno zasipajo z dragimi darili.

Za starše je bila otrokova bolezen šok. Pred porodom namreč noben test ni pokazal downovega sindroma, prav tako ne težav s srcem. Vse to so ji zdravniki odkrili šele ob rojstvu s carskim rezom. Danes 59-letna mati Yvonne priznava, da je prvih nekaj tednov s težavo dojemala Elliejino diagnozo in da s hčerko sprva nikakor ni čutila povezanosti. Otroka je hranil, previjal in uspaval Elliejin oče, danes 63-letni nepremičninski upravnik Mark. Par ima še eno hčerko, 29-letno Amy. Yvonne je deklico vzljubila nekaj tednov po rojstvu, ko se je ta začela smehljati. Danes meni, da je Ellie prava lepotica, čeprav še vedno komaj verjame neverjetni usodi, ki je doletela njeno hčerko.