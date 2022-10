Letošnjo izbrano septembrsko soboto se je letališče v Mariboru prelevilo v prizorišče, polno blišča, modnih kreacij in lepote, združeno pod praznovanjem vrhunske lasne kozmetike Keune, ki v Sloveniji frizerje in stranke s svojo inovativnostjo, predvsem pa kakovostjo navdušuje že 30 let.

Naročnik oglasne vsebine je Keune Slovenija