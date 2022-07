Trik, da barva las na soncu ne bo zbledela

V poletnem času so sončni žarki močnejši, prav tako pa smo njihovim vplivom bolj izpostavljeni. Ustrezna zaščita kože je zato zelo pomembna, ne smemo pa pozabiti zaščititi tudi las. Če so barvani, so toliko bolj občutljivi in dovzetni za poškodbe, zato moramo poleti zanje še posebej poskrbeti. Pokrivalo bo pri zaščiti pred soncem odigralo izjemno pomembno vlogo, zato se na plažo nikar ne odpravite brez slamnika, ribiškega klobučka ali kape s šiltom.

Nadaljevanje preberite na Mična.si.