Topel modni objem

Številne modne znamke so v svoje zimske kolekcije 2020/21 uvrstile razgibano druščino puloverjev.

Kvačkan iz spletne trgovine Zara, kjer imajo znižanje. FOTO: Zara

Orsayev pulover je večna klasika. FOTO: Orsay

Iz kašmirja znamke Chanel. FOTO: Chanel

Zimski objem Stelle McCartney. FOTO: Stella McCartney

Ob nekoliko milejših zimah in toplih plaščih in jaknah smo se zimskim puloverjem v njihovi klasični obliki zadnja leta z lahkoto izogibali, modni guruji pa nas k njihovi nošnji tudi niso kdove kako spodbujali, a letos je vse drugače. Številne modne znamke so v svoje zimske kolekcije uvrstile razgibano druščino puloverjev, med katerimi ni težko najti takšnega po svojem okusu. Poleg z elegantnejšimi, tankimi različicami (ki so zaradi skrbno izbranih materialov vseeno tople) so nam postregli tudi z udobnimi širokimi modeli, v katerih lahko postanemo kraljice udobja in hkrati ostajamo modne.Romantičnim dušicam pa tudi nostalgičnim novodobnim hipijevkam ter drznim posnemovalkam sloga div iz 80. let so na kožo pisani takšni z razširjenimi rokavi. Slednji se lahko, široki zgolj na spodnjem delu, zvončasto zaprejo v patent. Lahko so viktorijanski ali pa se, v spomin na modo izpred 40 let, širijo ob ramah. V objem toplote in mehkobe vas bodo še posebno dobro ovili nekoliko preveliki puloverji s puli ovratnikom, ki pa ni oprijet, ampak širok. Letos boste še kako modne v puloverju, ki ste ga sunile iz omare svojemu življenjskemu sopotniku, še zlasti če bo ta v naravni, zemeljski barvi. In ne, to ni plan B, ampak nujna modna zapoved, saj so moško krojeni puloverji eden največjih trendov zime 20/21. Materiali so stvar proračuna in osebne odločitve, a če se želite zares pocrkljati, je številka ena še vedno razkošno mehki in dragoceni kašmir. Na srečo je na voljo tudi recikliran, za tiste, ki ne želite, da bi zaradi vašega kosa oblačil trpela kaka žival. Zadnje vam, tudi pri puloverjih iz kašmirja, zagotavljajo denimo priin znamki Reformation.