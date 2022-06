To je razlog, zakaj so ure v oglasih vedno nastavljene na 10.10

Ure so postale tako priljubljen dodatek, da v dobi mobilnih telefonov včasih pozabimo, da so v resnici namenjene merjenju časa, ne le dopolnjevanju modnega sloga. Tako kot pri nakitu tudi med ročnimi urami kraljujejo klasike, ki si jih želijo mnogi. Seveda pa je ponudba tako pestra, da lahko prav vsak najde takšno, ki mu je pisana na kožo.

A danes se bolj kot na različne modele osredotočamo na dejstvo, da so v oglasih ure vedno kažejo enak čas. Za to, da vsakič vidite 10.10 (oz. digitalno 10:10), pa obstaja zanimiv psihološki razlog.

Očitno je kar nekaj uporabnikov spleta ugotovilo, da so ure vedno nastavljene na določen čas in na raznih forumih in spletnih omrežjih so se pričele širiti hipoteze in ugibanja, zakaj bi lahko bilo tako. Branje nadaljujte TUKAJ!