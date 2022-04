Ta modna znamka si je zopet nakopala tožbo zaradi tega modela superg

Superge že dolgo ne sodijo več le na športna igrišča, v zadnjem letu pa so postale pravi statusni simbol. Posamezni omejeni modeli na spletu dosegajo vrtoglave zneske, povpraševanje po njih pa je pravi družbeni fenomen moderne dobe. Če tudi sami obožujete športne čevlje ali pa se štejete celo med zbiratelje parov, gotovo poznate znamko MSCHF, ki je znana po svojih izjemno omejenih modelih.

V začetku aprila so pri MSCHF izdali omejeno serijo vijugastih superg, ki so jih pripravili v sodelovanju z rapperjem Taygo, le nekaj ur po izidu pa že dobili tožbo svetovno znanega proizvajalca superg, ki jih je obtožil, da so navdih za oblikovanje tako imenovanega modela Wavy Baby črpali ravno pri njihovi znamki. Branje nadaljujte TUKAJ!