Ste za zabaven nogavični izziv?

21. marec – svetovni dan Downovega sindroma

Izbor datuma ni naključen, saj izraža genetsko posebnost tega sindroma – dodaten kromosom na 21. paru kromosomov v vsaki človeški celici. Kromosom je trojno prisoten v vsaki celici in upočasnjuje tako telesni kot tudi duševni razvoj.



Prepoznavni znak tega dne so prav pisane kratke nogavice. Opozarjajo, da so ljudje raznoliki: veliko njihovih potreb je univerzalnih, nekateri med nami pa imajo – zaradi različnih razlogov – tudi posebne potrebe. Mednje sodijo posamezniki z Downovim sindromom, saj dodaten kromosom v njihovih telesnih celicah vpliva na njihov duševni in telesni razvoj.

Slavite edinstvenost vsakega posameznika

Tako lahko skupaj širimo sporočilo. FOTO: Dedoles

Kaj bi se zgodilo, če bi ljudje z Downovim sindromom zavladali svetu? Naklonjenost, objemi in skrb za druge bi postali nekaj vsakdanjega.

Naučili bi se uživati v majhnih stvareh in brezpogojno ljubiti življenje.

Ljudje bi bili iskreni.

Vse bi bilo lepo in organizirano.

Letala in vlaki bi bili vedno točni, delovni čas bi bil namenjen delu, počitnice pa počitnicam.

Ljudje, ki se pogovarjajo s seboj, bi veljali za premišljene in ustvarjalne.

Sprejmite izziv: #NogavicniIzziv. FOTO: Dedoles

Spoznajte Marekovo zgodbo

»Sprejmite nas medse in naredite svet prijaznejši« (Marek)

Kako se lahko pridružite gibanju

Vse, kar morate storiti, je, da si 21. marca obujete dve različni nogavici, posnamete fotografijo in jo delite na družbenih omrežjih s ključnikom #NogavicniIzziv. Vse, kar morate storiti, je, da si 21. marca obujete dve različni nogavici, posnamete fotografijo in jo delite na družbenih omrežjih s ključnikom

21. marca obujte dve različni nogavici. FOTO: Dedoles

Obdarujte se in pomagajte

Dve različni nogavici sta lahko izraz prav posebnega modnega okusa, lahko tudi čisto naključen spodrsljaj ob hitrem jutranjem oblačenju. Lahko se pa na ta način priključite posebnemu nogavičnemu izzivu in s svojo modno ustvarjalnostjo podprete svetovni dan Downovega sindroma.Bodite pisani, nagajivi in edinstveno modni ter hkrati pokažite svojo podporo posebni skupini posameznikov in njihovim družinam. Širite solidarnost in ozaveščenost o tem, da živimo v raznolikem in barvitem svetu, kjer je vsak med nami edinstven in navdihujoč.Pomembno je, da govorimo o Downovem sindromu, da pokažemo svojo solidarnost; samo tako bomo živeli v svetu, v katerem ne bodo vladali predsodki, ampak medsebojno razumevanje.Družine, v katerih se rodi otrok z Downovim sindromom, se prav od začetka spopadajo z različnimi strahovi in negotovostjo, ali bodo kos tej neznani situaciji. Zato je pomembno, da imajo na voljo dovolj informacij, s katerimi se bodo lažje znašli in tako novemu družinskemu članu ponudili pravo oskrbo. Potrebujejo pa tudi razumevanje in sprejemanje celotne družbe.Sprejmite jih z odprtimi rokami in spoznajte njihovo edinstvenost, potrebujejo občutek varnosti in sprejetosti, predvsem pa več aktivne integracije v naš vsakdan in še več stika z ljudmi.Marek ima Downov sindrom. Njegova zgodba je ena od tisočih. In takšne zgodbe nam pomagajo bolje razumeti, kakšno je življenje z Downovim sindromom.V nogavičnem izzivu lahko sodelujete tudi z nakupom. Od vsakega para nogavic, ki jih bodo na spletni strani Dedoles prodali marca, bodo 10 odstotkov od zneska namenili za podporo ljudem z Downovim sindromom.