Slovenska fotografinja, ki ustvarja sanjske »fine art« portrete

Najprej je na 14. bienalnem natečaju z naslovom Slovenske fotografinje se predstavijo v organizaciji Fotografskega društva Jesenice in pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije osvojila tretjo nagrado, zatem je na Slovenski pregledni razstavi – gre za najviše rangirano fotografsko razstavo pri nas – prejela diplomo za serijo fotografij z naslovom Tramontana, konec lanskega leta pa ji je na svetovnem prvenstvu fotografskih klubov v organizaciji Mednarodne zveze za fotografsko umetnost (FIAP) prinesel še bronasto medaljo v kategoriji posameznih fotografij za posnetek z naslovom Sister and me. Na omenjenem svetovnem prvenstvu je Katjuša Karlovini, fotografinja iz Šempetra pri Gorici, zastopala Digitalni foto klub, ki mu je v konkurenci 218 klubov iz 47 držav sveta pripadlo odlično 33. mesto.

»To je bilo res krasno darilo ob koncu zelo napornega leta,« priznava ustvarjalka tako imenovanih fine art portretov.

