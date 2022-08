Slovenka, ki ustvarja dišeč nakit iz vulkanskih in poldragih kamnov

Kakšno moč, energijo imajo poldragi kamni?

Kristali in minerali nenehno vibrirajo z določenimi frekvencami, ki ugodno vplivajo na človeka, pretok energije, razpoloženje in počutje. Njihovo delovanje ni omejeno zgolj na fizično telo, saj vplivajo tudi na čustveno, duševno in duhovno raven zavedanja. Zaradi njihovih lastnosti, barve, sijaja in energije so poldragi kamni cenjeni, spoštovani in uporabljeni že tisočletja ... Preberite več na onaplus.si.