Slamnik postaja nuja

Domžalski slamniki so bili nekoč vodilni modni izdelki najvišje evropske kakovosti. Zgodovinarka Ana Cajhen je obudila njihovo bogato tradicijo in jih začela izdelovati tudi sama. Njeno delo lahko najbolje spoznamo v Slamnikarskem muzeju v Domžalah, ki s stalno razstavo z naslovom 300 let slamnikarstva na Slovenskem odkriva del naše modne zgodovine, za katero mnogi ne vedo. Kot smo se prepričali, je pravi slamnik večni kos, saj so najstarejši v muzeju stari več kot sto let! Tudi modeli, ki jih izdeluje Ana, so brezčasni, hkrati pa nosijo sporočilnost o zavedanju naše zgodovine in tradicije ter ljubezen do ročnega dela.



Doma ste v Domžalah, ki se ponašajo s 300-letno slamnikarsko tradicijo. Kdaj se je rodila vaša ljubezen do slamnikov?

Vse se je zgodilo spontano, saj so moje velike strasti zgodovina, lokalna skupnost in seveda moda. Slamnik je produkt, ki združuje vse to, in ko se mi je kot turistični vodnici po muzejski zbirki ponudila možnost, da se še v praksi priučim te domžalske kulturne dediščine, to je šivanja slamnikov, sem priložnost zgrabila z obema rokama.



Stroj, ki ga uporablja za šivanje slamnate kite drugo na drugo, je iz leta 1910. FOTO: Slamnikarski Muzej DomŽale

Sprva praktičnost, da obiskovalcem na vodenju po muzeju pred očmi prikažem, kako se sešije slamnik, v drugi fazi potreba ljudi po pokrivalih iz prave slame in ne nazadnje pomirjujoč občutek šivanja, oblikovanja in ustvarjanja.



Po čem se domžalski razlikuje od drugih?

Preprosto, po materialu in izdelavi, ki je taka kot pred 100 ali več leti, iz prave ročno pletene slamnate kite.



Klobuki so nekoč veljali za obvezen modni dodatek. Bi rekli, da se ta zapoved vrača?

Nošenje naglavnih pokrival, predvsem slamnikov, se vrača, to je dejstvo, a trenutno bolj kot zaščita pred nevarnostjo sonca in ne a priori kot modni dodatek. Počasi pa bo seveda zaradi zaščite postal pomemben modni dodatek.



V kolekcije so ga vključile številne blagovne znamke hitre mode. Kaj je največja prednost pravega slamnika pred drugimi podobnimi pokrivali, ki so običajno izdelana iz sintetike ali papirja?

Trajnost, vzdrževanje in funkcija. Pravi slamnik iz slame nas spremlja leta, celo desetletja, lahko ga normalno umijemo pod vodo in celo zlikamo krajce z likalnikom za tekstil. Slama je fantastičen izolator, spodaj ohranja prijetnejšo mikroklimo in vpije naš pot.





Rdeča nit je slama Ana izdeluje še nakit iz nerjavečega jekla, v katerega vliva drobce slamnatih kit, lasne dodatke, obroče za lase in lasnice. Pri njej najdemo tudi dodatke za dom, kot so šatulje za nakit, tabureji in stenske preproge. Rdeča nit vseh njenih izdelkov je seveda slama.

Primeren je za povsod, kjer smo izpostavljeni soncu. FOTO: Slamnikarski Muzej DomŽale

Primeren je za povsod, kjer smo izpostavljeni soncu. V poletnih mesecih si ne predstavljam dela na polju ali mestnega sprehoda brez njega.Najbolj bistveno je, da najdemo model in širino krajcev, ki se podajo naši višini in obliki obraza ter seveda osebnemu slogu oblačenja. Zato po navadi povabim ljudi v naš Slamnikarski muzej, kjer lahko pomerijo različne modele in hitro ugotovijo, kaj jim pristaja. Ob pozitivni izkušnji nošenja pa po navadi strah in skepsa mineta.Letos opažam več deških kapic s ščitnikom in seveda klasičnih žirardijev, to je slamnikov z ravnim oglavnim delom in ravnim krajcem, ki pa ne sme biti preširok!Da, to je kos, ki pridobiva veljavo v naši garderobi in celo postaja nujen.