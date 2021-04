Si že našla tistega prvega?

V Medexu so ambasadorji patentiranih kolagenov z mednarodnimi kliničnimi študijami, ki zagotavljajo učinkovitost in kakovost delovanja. Mineva 12 let od razvoja njihovega prvega izdelka s kolagenom. V tem času so razvili široko linijo lepotnih dopolnil s kolagenom z različnimi nameni in učinki. S široko linijo želijo zadovoljiti še tako unikatno potrebo uporabnic.Več o tem si preberite TUKAJ Naročnik oglasnega sporočila je Medex