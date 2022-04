Ročne torbice - katero izbrati za delo, zmenek in za vsakdan?

Zagotovo se boste strinjale, da je torbica nepogrešljiva spremljevalka vsake ženske. A ne le da poskrbi za stilsko dovršen videz, lahko je tudi nadvse uporaben pripomoček, kamor je mogoče spraviti marsikaj. Torbica pa mora biti dovolj udobna, nosljiva in predvsem uporabna, zato ni nobena skrivnost, da imajo ženske v svoji zbirki več torbic, ki jih nosijo ob različnih priložnostih.

Časi, ko so se morale torbice nujno ujemati s čevlji, so mimo. Morda se boste odločile za športni videz in svojo garderobo popestrile z nahrbtnikom za brezskrbne potepe po mestu ali pa ostale zveste svojemu poslovnemu slogu in izbrale klasičen model iz naravnega usnja. Tudi velike torbe niso več rezervirane le za nakupovanja, ampak so dobile pomembno mesto med preostalo žensko galanterijo. Pustite domišljiji prosto pot in se poigrajte z različnimi kombinacijami. Zagotovo ne boste zgrešile.

Ali veste, za kakšno priložnost iščete torbico?

Čeprav so se stroge modne smernice do danes nekoliko razrahljale, pa še vedno velja, da se morate pred nakupom nove torbice vprašati, za kakšno priložnost jo sploh potrebujete. Na izbiro je veliko različnih torbic v različnih modelih, barvah in vzorcih. Če iščete elegantno poslovno torbico, v katero boste lahko shranile kar največ pripomočkov, izberite večji model v nevtralnih barvah z diskretnimi dodatki, ki ga boste lahko pokombinirale z večino garderobe. Če se tudi na delu ne morete upreti športnici v sebi, pa izberite kakšnega izmed športno-elegantnih nahrbtnikov, ki bo prijazen vaši hrbtenici, hkrati pa boste vanj prav tako lahko spravile veliko potrebnih reči za vsakdan.

Ste pogledale v notranjost torbice?

Pri torbicah, ki jih uporabljamo v službi ali ob vsakodnevnih opravkih, je nadvse pomembno, da so trpežne in prostorne. Pred nakupom tako preverite notranjost torbice in poglejte, koliko žepov ima, saj bo tako vse na svojem mestu in si boste olajšale zamudno brskanje. Če izbirate torbico, s katero se boste podale na vsakodnevne aktivnosti, naj bo vaša nova torbica trpežna. Preverite tudi, ali ima torbica dodaten pas, saj boste tako ob nošenju večje teže razbremenili svoja ramena.

Ženska skozi torbico poskuša izraziti svojo osebnost, zato je še toliko bolj pomembno, da izberete pravo. Drobne ženske naj bi tako izbrale manjše torbice, močnejše pa srednje velike. Sicer pa naj bi temperamentne ženske posegale po živih barvah, bolj sramežljive pa po manj vpadljivih odtenkih.

Ali veste, da je večerna torbica naložba v prihodnost?

Nepogrešljiv del ženske garderobe so tudi majhne ročne torbice, s katerimi želijo ženske pustiti svoj pečat ob posebnih priložnostih. Na izbiro je veliko različnih modelov, a izbira prave nikakor ni preprosta. Pred nakupom se vprašajte, za kakšno priložnost potrebujete ročno torbico. Če želite dopolniti svoj večerni videz, izberite elegantno torbico v umirjenih barvah s preprostimi dodatki. Nikakor ne boste zgrešile s črno barvo, ki se pravzaprav ujema s katerimkoli modnim slogom.

Običajno so klasične torbice tudi nekoliko višjega cenovnega razreda, a izbira pravega modela bo vaša naložba v prihodnost. Torbice priznane blagovne znamke Guess v sebi združujejo eleganco, uporabnost in kakovost, hkrati pa se lahko zanesete, da boste z njo vedno v trendu. Njihova velika prednost je tudi ta, da si jih boste, v nasprotju s pregrešno dragimi torbicami dizajnerjev, lahko privoščile.

