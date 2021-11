Rjava je letošnja kraljica

Jesen je tisto obdobje leta, ko moda ponudi nekatere najbolj očarljive barvne palete, ki čudovito odslikavajo umirjajočo se naravo. Najbolj jesenska barva je zagotovo rjava, saj spominja na zemljo in suho listje, odlično pa se poda tudi trenutnim modnim trendom. Od čokoladno rjave in karamelne do svetlejših odtenkov. To jesen se je vrnila tako na modne brvi kot na rdeče preproge. Lahko celo rečemo, da je rjava nova črna te jeseni!

Poleg klasičnih jaken, plaščev v barvi kamelje dlake ali konjaka se je rjava izkazala kot popoln izbor za obvezne jesenske modne dodatke. Ti so v teh odtenkih celo ključ do popolnega videza letošnje jeseni. Tako za jesenske dni kot tudi večere lahko brez težav kombiniramo rjavo kar z rjavo, saj bo celoten videz eleganten. Če pa se z rjavo srečujemo prvič, je najboljše izbrati tiste kose, ki jih brez težav dodamo v že obstoječo garderobo: to so škornji, usnjena torba ali trenčkot.

Sicer pa pravijo, da je rjava barva všeč ljudem, ki so običajno zelo zadovoljni s svojim življenjem.

Zvezdnica Kim Kardashian je dokazala, da je rjavo usnje zelo sofisticirano. FOTO: Instagram

Če rečemo rjava, prikličemo v spomin plašče Max Mara, saj so paradni konj znamke, veljajo pa za večni kos. FOTO: Max Mara