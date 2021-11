Ptujska modna oblikovalka, ki je uspela v New Yorku, Parizu in Milanu

Po končani gimnaziji si je želela študirati v Beogradu, a se ni izšlo. Po neuspešno opravljenih sprejemnih izpitih za študij oblikovanja oblačil v Ljubljani in Zagrebu se je vpisala na konfekcijsko tehnologijo na mariborsko fakulteto za strojništvo in se po diplomi tam tudi zaposlila. Sanjine sanje in cilji pa so še vedno bili usmerjeni v ustvarjanje unikatnih in drugačnih oblačil, narejenih s srcem in po meri. Leta 2009 se je opogumila in odprla atelje na Ptuju. »Ni sicer Pariz iz otroških sanj, a je prva črka ista,« se nasmeji prijetna sogovornica, ustvarjalka malone sanjskih stvaritev, ki ne ostanejo neopažene tudi na modnih pistah v Parizu in New Yorku.

