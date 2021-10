Priznani ljubljanski frizer razkriva ključ do lepih las

Salon Mali je svoja vrata v Šiški v Ljubljani odprl 8. avgusta leta 1991. Jani Mali se je kot sin frizerke pet let pred odprtjem svojega salona pet let kalil že v maminem v Škofji Loki. V Ljubljano je prišel poln znanja in zagona. Mnoge stranke, ki jih je imel na Gorenjskem, so mu sledile, večina jih v salon zahaja še danes. Prav tako se k njemu vedno znova vračajo ljubljanske stranke, ki so prvič vstopile v salon na dan njegovega odprtja.

