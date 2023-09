Poglejte puhovko, ki se nosi poleti in hladi - s pivom

Ne le v svetu elektronike, tudi v svetu oblačil se dogajajo premiki, ki bi lahko za vedno spremenili naše življenje, bi lahko rekli o oblačilni kreaciji tisti, ki jo bodo prvi lahko videli na pariškem modnem tednu – ta bo od 25. septembra do 3. oktobra. Vseh mogočih nenavadnosti vajeni modni poznavalci si bodo tokrat lahko ogledali puhovko, ki se nosi poleti namesto pozimi. Da je to mogoče, ima na notranji strani izdelan poseben sistem za hlajenje, tu pa se njeno čudaštvo še ne konča. Omenjeni sistem namreč ne deluje na kak običajen vir energije, kot so denimo baterije, temveč na – pivo!

Oranžna poletna bunda je plod sodelovanja modnega oblikovalca Izzyja Duja in znamke piva Tiger Beer. »Puhovka za poletje je simbol osvežujočega hladilnega občutka, ki ga začutite, ko spijete pločevinko piva tiger,« pojasnjuje Du. Na zunaj kreacija deluje kot navadna puhovka, pogled v notranjost pa razkrije preplet gumijastih cevi. Slednje so napolnjene z vodo, ki jo hladi pločevinka piva. Cevi se dotikajo kože na točkah, kjer so arterije najbližje koži, telo pa naj bi ohladile za pet stopinj Celzija. Navdih za sistem je bila tehnologija, ki jo v ekstremnih razmerah uporabljajo astronavti, izdelal pa jo je kreativni tehnološki studio Technology Officer of Whatever Co.

Če ste si ob branju tega članka zaželeli, da bi se naslednje poletje podali na plažo v puhovki namesto v kopalkah, vas moramo razočarati: puhovka s hladilnim sistemom ni v prosti prodaji. Za zdaj tudi ni znano, ali jo bomo sploh lahko kdaj našli na prodajnih policah. Medtem pa ne bi bilo slabo, ko bi nam trgovine za začetek ponudile kako podobno oblačilo, ki bi grelo. Morda bi pri tem izumu namesto piva lahko uporabili kuhano vino?