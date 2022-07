Pevka Rihanna je postala najmlajša ameriška milijarderka

Rihanna je najmlajša milijarderka v ZDA, ki si je bogastvo prislužila sama. Svoje bogastvo je večinoma pridobila z lastno glasbo in podjetniškimi podvigi.

Pred kratkim je 34-letna pevka in izvršna direktorica Fenty Beauty že tretje leto zapored krasila Forbesov letni seznam najbogatejših Američank, ki so si same ustvarile ogromno bogastvo. Skupno se je uvrstila na 21. mesto in je edina milijarderka na seznamu, mlajša od 40 let. Del Rihannine neto vrednosti v višini 1,4 milijarde dolarjev izvira iz njene uspešne glasbene kariere. Ostalo pa iz njenih treh maloprodajnih podjetij: Fenty Beauty, Fenty Skin in Savage X Fenty.

