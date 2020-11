Nova nakupovalna izkušnja kar od doma

Martinovi žuri krivi za porast okužb

V četrtek so ob 5673 opravljenih testih potrdili 1546 okužb z novim koronavirusom, je povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin: »To je sporočilo, ki smo si ga želeli, upajmo, da se bo tako nadaljevalo v prihodnjem tednu.« V sredo so ob opravljenih 6806 testih potrdili kar 2064 okužb, visoka številka je morda nakazovala na to, da se je v zadnjih vikendih več martinovalo.