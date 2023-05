Nežno milo iz pepela zgorelih dreves

Kako bi lahko pozabili tragično poletje 2022, ko je veličastno zelenje kraških gozdov požrl uničujoč požar? Za sabo je pustil pravo apokaliptično podobo nekdaj zelene pokrajine. Toda vsaka tragedija spodbudi tudi dobra dejanja. In to je projekt, ki bo pripomogel k temu, da bo Kras kmalu zelen kot nekoč. V podjetju Engrotuš d. o. o. so v sodelovanju s podjetjem Kupala in agencijo SHIFT ustvarili posebna mila Krashko, ki so izdelana iz pepela zgorelih kraških dreves. Edinstven izdelek ima poseben namen: zbiranje sredstev za prenovo gozda. Z vsakim nakupom namreč prispevate za nakup treh sadik. In to bo pomemben korak za Kras.

Naročnik oglasne vsebine je Engrotuš d. o. o.