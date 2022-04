Neverjetna življenjska zgodba Coco Chanel: Od revščine do svetovne slave

Coco Chanel je bila francoska modna oblikovalka, ki je danes znana po vsem svetu. Njen vpliv je bil tako velik, da velja za edino osebo s področja mode, ki jo je priznana revija Time Magazine uvrstila med sto najvplivnejših ljudi 20. stoletja. Zaslužena je za to, da je ženske rešila zelo neudobnih steznikov, ki so bili pred tem del njihovega vsakdana. Chanelova je nekoč dejala: »Ženskam sem dala svobodo; vrnila sem jim telesa, telesa, ki so bila preznojena zaradi modnih oblek, čipk, steznikov, spodnjega perila in podlog.«

Preberite več na onaplus.si.