Nepogrešljivi izdelki, ki vladajo svetu lepote

Preden se lotite zabavnih lepotnih eksperimentov, vam povemo, katera kozmetika bo izboljšala in zagotovila učinkovitejšo vsakodnevno nego obraza in las. Naravna lepota nikoli ne gre iz mode.

Sveža in mladostna koža po zaslugi La Roche-Posay

Ne glede na to, ali vas muči občutljiva, atopična, problematična ali starajoča se koža, so izdelki La Roche-Posay pravo razvajanje za vse tipe kože. Letošnje leto bo poleg svetlih barv tudi v duhu minimalizma, prav minimalistična sestava izdelkov te francoske znamke pa vas bo očarala. Osnova vseh izdelkov, ki nastajajo v sodelovanju z dermatologi, je blagodejna termalna voda La Roche-Posay, ki ima terapevtske in antioksidacijske učinke. Vsaka linija te znamke je po svoji sestavi dodatno specializirana za različne težave s kožo, tako da lahko vsakdo najde nekaj zase.

Letos vaši pozornosti zagotovo ne smejo uiti serumi za obraz La Roche-Posay, ki so takoj postali kozmetična uspešnica v boju proti gubam in prezgodnjemu staranju kože. Vsekakor je vredno poskusiti:

La Roche-Posay Pure Vitamin C, serum proti gubam

La Roche-Posay Hyalu B5, intenzivni vlažilni serum za obraz s hialuronsko kislino

La Roche-Posay Retinol, regeneracijski serum proti gubam z retinolom

La Roche-Posay Niacinamide, posvetlitveni korekcijski serum proti pigmentnim madežem

FOTO: Notino

Poslovite se od las brez življenja s kozmetiko Olaplex

Poškodovani lasje bodo končno izginili! Znamka Olaplex je revolucionarno spremenila nego las in je za vedno pregnala razcepljene in lomljive lase. Patentirana formula Olaplex Bond Building deluje na molekularni ravni, kjer od znotraj popravi in okrepi skrajno poškodovane lase, da so spet zdravi, mehki in sijoči. Lasje, poškodovani zaradi toplotnega oblikovanja in barvanja, so že dolgo preteklost, v vaši kopalnici pa zagotovo ne sme manjkati priljubljen obnovitveni šampon Olaplex N°4 Bond Maintenance, primeren za vsakodnevno uporabo, ali vlažilna styling krema Olaplex N°6 Bond Smoother, ki zlahka ukroti skodrane lase.

FOTO: Notino

Vrnitev k naravi in preprostosti z Nuxe

Kaj bolj združuje moč narave ter željo po vrhunski negi kože in las kot kozmetika Nuxe, katere ime je nastalo z združitvijo besed »Nature« in »Luxury«. Znamka v svojih edinstvenih izdelkih združuje čudeže narave, sodobno znanost in čutne užitke, svojim strankam pa ponuja kozmetično doživetje za telo in duha.

Ikoničen izdelek še naprej ostaja suho olje Nuxe L'Huile Prodigieuse, ki ne preneha navduševati s svojo vsestranskostjo in nezamenljivim vonjem. Njegova edinstvenost je v tem, da ga lahko nanesete na obraz, telo in lase, na katerih ne pušča mastnega filma ter jim takoj zagotovi hranjenje in mehkobo. Njegova formula učinkovito deluje proti gubam in izgubi elastičnosti kože, odlično vlaži in obnavlja kožo in lase ter deluje kot antioksidant, ki našo lepoto ščiti na vsakem koraku.

Naročnik oglasne vsebine je Notino