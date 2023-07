Nasveti za pranje oblačil, ki jih je dobro poznati

Ko domov prinesemo nov kos oblačila, si seveda želimo, da bi nam čim dlje služil. Da bi se to zgodilo, pa ni treba le paziti, da ga po nesreči ne strgamo ali popackamo, ampak tudi, kako in kako pogosto ga peremo. Ob neprimerni negi bodo barve namreč kmalu zbledele, bela oblačila bodo postala sivkasta ali rumena, obrabila se bodo vlakna. Najpomembnejše glede pranja je, da upoštevamo navodila proizvajalca, zato etikete z njimi najprej dobro proučimo, šele nato jih, če nas motijo, odstranimo. Če navodil ne bomo upoštevali, se sicer sprva ne bo zgodilo nič drastičnega, pogosto mišljenje, da se bo oblačilo na previsoki temperaturi skrčilo, večinoma ne velja, saj med 30 in 40 stopinjami ni večje razlike, tudi bombažne majice ali športna oblačila iz umetnih materialov bodo preživeli, če jih pomotoma kdaj operemo skupaj s perilom, ki zahteva pranje pri 60 stopinjah.

Bodo pa višje temperature vplivale na barve. Te bodo med pogostim pranjem na previsokih temperaturah postajale vedno bolj blede, v prvotno stanje jih ne bomo mogli več povrniti. Strokovnjaki svetujejo, da se pri barvnih oblačilih čim bolj izogibamo uporabi sušilnega stroja. Ta je do tkanin izjemno neprijazen, saj jih med sušenjem premetava po bobnu, posledično se vlakna na površini poškodujejo in postanejo groba, zaradi česar bodo barve videti obledele. Pred pranjem je barvna oblačila priporočljivo obrniti z notranjo stranjo navzven, tako bomo barve še dodatno zaščitili. Da bi se ognili mehanskim poškodbam, vedno poskrbimo, da so zadrge zaprte, gumbi pa odprti. Odprte zadrge, ki jih premetava po bobnu pralnega stroja, se lahko hitro zataknejo za tkanino in jo razcefrajo, moč centrifuge pa bo raztegnila gumbnice, če bodo gumbi zaprti. Napaka, ki močno skrajša življenjsko dobo oblačil, je tudi prepogosto pranje.

Kolikor se le da, se izogibamo sušenju v sušilnem stroju. FOTO: Godoije/Getty Images

Kis jih osveži

Če na oblačilu ni vidnih madežev, na njem ne zaznamo vonjav, oblekli pa smo ga le enkrat ali dvakrat, ga raje obesimo na obešalnik, tega pa nekam na prosto, da se bo oblačilo prezračilo, kot da ga nemudoma vržemo v koš z umazanim perilom. Chip Berg, predsednik uprave podjetja Levi Strauss, enega najbolj znanih proizvajalcev kavbojk na svetu, je pred časom šokiral javnost, ko je dejal, da kavbojk nikoli ne bi smeli prati v pralnem stroju. Da, nikoli. Ko se na njih pojavijo madeži, naj bi z ustreznim detergentom in mokro gobico očistili zgolj umazani predel. Da bodo barve oblačil dlje ostale kot nove, lahko dosežemo tudi tako, da v posodico za mehčalec pred vsakim pranjem vlijemo deciliter kisa. Ta jih bo osvežil, med ciklom izpiranja pa bo izginil vsakršen vonj po kisu.

Predsednik uprave podjetja Levi Strauss pravi, da kavbojk nikoli ne bi smeli prati v pralnem stroju. FOTO: Wachiwit/Getty Images

Barve bomo v oblačila »zaklenili« tudi s pomočjo povsem navadne kuhinjske soli. Ko nove kose prvič operemo, v boben stresemo 60 gramov soli in operemo kot običajno. Zelo pomembno je tudi, da oblačila ločujemo. Najbolje bi bilo, če bi posebej prali črna, barvna in bela, če to ni mogoče, pa izločimo zgolj bela, črna pa posebej operemo le prvič, nato jih združimo z barvnimi, če barve le niso presvetle. Kadar pomešamo črna in barvna oblačila, je še posebno pomembno, da ne peremo na previsoki temperaturi, saj se lahko barve pomešajo. Bela oblačila, pravzaprav vse vrste tekstila, se lahko tudi med pranjem na nižjih temperaturah obarvajo oziroma izgubijo snežno belino, še posebno hitro bodo postala siva, če jih položimo v boben skupaj s črnimi.