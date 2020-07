Najstnica z downovim sindromom postala Guccijev model

Potem ko je nedavno fotografije, 18-letne Britanke z downovim sindromom, objavil Vogue Italia, je postala model modne hiše Gucci. Ljudje so nad njo navdušeni, njene fotografije na instagramu pa so uspešnice.Ellie je nastopila v Guccijevi kampanji za maskaro, in sicer kot model agencije Zebedee Management, ki zastopa invalidne manekenke. Dogovor z njimi je podpisala že pred tremi leti, zanimanje zanjo pa le raste.»Zelo sem uživala in všeč so mi bila Guccijeva oblačila, ki sem jih nosila. Ponosna sem na te fotografije in rada bi postala slavna. Želim si, da bi lahko sodelovala še s kakšno drugo veliko znamko,« je povedala Ellie, ki jo je na avdicijo prijavila prijateljica. Odtlej je sodelovala že v številnih odmevnih kampanjah.»Ona je ena od 10.000 manekenk. Velike znamke zdaj ne morejo več reči, da javnost ne želi videti modelov, ki so invalidni, že samo ta naša objava na instagramu kaže drugače. Važno je, da v to industrijo vključimo vse ljudi, ne le zaradi njihovih pravic in etičnih načel, temveč tudi zato, ker ima dejansko to poslovni učinek,« je povedala predstavnica agencije»Ellie je čudovita na zunaj in od znotraj, je zelo profesionalna, v vsak prostor prinese pozitivno energijo. Je naravno lepa in je nadarjena za ta posel. Upamo, da bodo blagovne znamke to prepoznale in v svoje kampanje večkrat vključile tudi invalidne manekenke.«