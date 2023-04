Najlepši kroji oblačil, ki bodo laskali silhueti z oblinami

Dnevi, ko se je moda osredotočala le na ženske in dekleta z zloglasno konfekcijsko številko 0, so na srečo za nami. Danes lahko pri vseh znamkah najdemo nekaj zase, ne glede na mere našega pasu. Še več, silhuete z oblinami so postale navdih mnogim modnim hišam in tako se je tudi moda približala najrazličnejšim postavam in ne le manekenkam.

