Najlepše torbice, ki bodo zaznamovale modno jesen 2022

Torbice so postale pravi statusni simbol, ki o nas povedo veliko, hkrati pa dopolnijo in obogatijo vsakdanje modne oprave.

Zadnja leta so bile najbolj priljubljene majhne, v katere smo lahko shranili le telefon in šminko, morda še denarnico.

Čeprav niso bile tako praktične, so bile med modnimi navdušenkami predmet poželenja predvsem izredno majhne različice modne hiše Jacquemus, svoj odgovor na trend pa so na trgu seveda podale tudi druge velike znamke, kot so Chanel, Dior, Prada in Gucci.

To sezono pa bomo na majhne torbice počasi pozabili. V modo se namreč znova vračajo velike, z ogromno prostora, kamor lahko spravimo čisto vse, kar nam pride prav, ko smo zdoma.

