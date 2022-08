Najboljša poletna kombinacija (FOTO)

Poletje in z njim vroče temperature vztrajajo, kar pomeni samo eno: sezono poletnih oblek in espadril. Čeprav je vsako leto na voljo veliko novih stilov, ki nas premamijo, je vedno v modi ta brezčasna kombinacija, na katero rade prisegajo tudi dame modre krvi.

Tudi Meghan Markle je ljubiteljica najboljše kombinacije. FOTO: Instagram

V obleki se lahko sprehajate po mestu, odpravite po nakupih in jo v kombinaciji z lahko jopo ali suknjičem oblečete tudi v službo. Pri tem največjo pozornost namenite kroju, ki mora skriti pomanjkljivosti in poudariti vaše atribute. Bistvo pa je, da se v njej počutite kar se da udobno. Zaradi visokih temperatur bodite pozorne pri izbiri materiala, ta naj diha in naj bo občutljiv za pranje. Raznobarvni vzorci in barve ustvarjajo igrive kombinacije, značilne za ta letni čas. Ob urejeni pričeski, večerni torbici in sandalih z visokimi petami pa se hitro preobrazi iz garderobe dnevnega videza v večerno toaleto.

Raznobarvni vzorci in barve ustvarjajo igrive kombinacije, značilne za poletne obleke.

Videti so odlično tudi s srajčno obleko. FOTO: Instagram

A čez dan si raje omislite espadrile, s katerimi ne morete nikoli zgrešiti. Tako vsestranski čevelj je mogoče kombinirati s skoraj vsako poletno obleko. Njihova glavna značilnost je, da so lahke in zračne: noge bodo uživale v udobju tudi v najbolj vročem vremenu. Pojavile so se v 13. stoletju v provinci Katalonija na severovzhodu Španije, svetovno priljubljenost pa so pridobile sredi 20. stoletja, ko jih jevključil v svojo kolekcijo. Sloviti oblikovalec je preprostim španskim copatam dodal trakove in pete. Nekoč so ta udobni čevelj radi nosili številni eminentneži, kot sopa tudi, zdaj pa so popolni za prosti čas, potovanja in sprehode.

Ker so lahke in zračne, bodo stopala uživala v udobju tudi v najbolj vročem vremenu.

V trenutkih, ko mora imeti vaš videz glavno besedo, predlagamo obleko in espadrile. Samo predstavljajte si nešteto kombinacij barv in vzorcev. Poletje bo tako nepozabno. Ne pozabite še na torbico in pustolovščina se lahko začne!