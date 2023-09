Modni trendi, ki vam bodo jesen obrnili na glavo

Moda v letu 2023 je doživela pomemben preobrat – logomanija, ki je preplavila naše stajlinge, se končno poslavlja, v ospredje pa prihaja klasična eleganca v obliki srajc, bluz, tunik, blejzerjev in prefinjenih pletenin. Moda letošnje jeseni in zime nadaljuje načelo že videnega. Znani modni ustvarjalci so oživili nekatere največje klasike iz 80., nekaj navdiha pa so poiskali tudi v bližnji preteklosti – vračajo se trendi, ki smo jih nosili pred dobrim desetletjem.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je P Automobil Import d.o.o.