Modni dodatek, ki pričara največ šarma

Kar se mode tiče, se rade zgledujemo po Francozinjah, prav tako bi bile rade urejene, kot so one. Letos so si dame iz Francije na glavo poveznile baretko. Pokrivalo ni le modno, jeseni (in pozimi) bo našo pričesko zaščitilo pred vlago, kar je vsekakor plus (z njo lahko celo skrijemo slabo frizuro), poleg tega nas greje. Ker so zanimive oblike, so vpadljiv modni detajl.

