Moda v mestu: najlepši modni kosi iz nove serije

Že res, da je naslov Seks v mestu namigoval, da so v središču priljubljene nanizanke z začetka 21. stoletja odnosi, a že od prvega dela je bila v njih prav tako, če ne še bolj, pomembna moda. Šov je ustvaril vrsto smernic, ki so jih posnemale ženske po vsem svetu, denimo krila iz tila ali ogromne broške iz blaga v obliki cvetov. Nič čudnega torej, da se ob trenutnem snemanju novih delov kultne zgodbe o štirih prijateljicah (no, po novem so tu le še tri) And just like that ljubiteljice serije po vsem svetu sprašujejo, kakšne modne kombinacije bodo tokrat nosile junakinje.